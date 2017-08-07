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Сімейна сварка перетворилася на жорстоке вбивство на Вінниччині

7 серпня 2017, 23:38
Сімейна сварка перетворилася на жорстоке вбивство на Вінниччині

Напередодні жахливої розправи жінка вкотре почала докоряти чоловікові через безгрошів'я. Ще й відмовилася приготувати вечерю. Якоїсь миті нерви господаря не витримали. Він схопив ножа й кілька разів ударив кохану у груди.

Коли убивця зрозумів, що накоїв, вирішив приховати страшний злочин. Закривавлене, холодне тіло дружини витяг на подвір'я і закопав на власному городі. Після цього навіть спробував спокійно заснути, утім не зміг через докори сумління, тож сам прийшов до відділку поліції й у всьому зізнався. Тіло жертви правоохоронці викопали й передали на експертизу. Чоловік зараз у СІЗО, йому загрожує до 15 років за ґратами.

свідок, Убийства

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