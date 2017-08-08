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Вагітна жінка накинулася з ножем на двох злочинців у Рівному

8 серпня 2017, 00:43
Вагітна жінка накинулася з ножем на двох злочинців у Рівному

Компанія з чотирьох чоловік відпочивала на березі річки Устя. До них підійшов 47-річний житель Квасилова, в них виник конфлікт, після чого зав'язалась бійка. Чоловік дістав ніж, який, ймовірно, приніс із собою. Неймовірно, але друзів намагалася захистити вагітна жінка!

47-річного чоловіка, який почав різанину, згодом затримали неподалік залізничного вокзалу. Нині його допитують правоохоронці. Затримана й вагітна жінка, яка кинулася у бійку з ножем. Її жертва відбулася незначними подряпинами. Тож як кваліфікувати дії жінки при надії, у поліції ще вирішують. Полісмени зауважують, що усі учасники конфлікту були п'яними, скоріш за все це і стало причиною фатальної різанини.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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