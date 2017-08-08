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Синоптики обіцяють комфортну погоду всюді, окрім Сходу України

8 серпня 2017, 03:15
Синоптики обіцяють комфортну погоду всюді, окрім Сходу України

З десятого серпня синоптики обіцяли українцям прохолоду. Спека повинна піти з території країни. Чи так це? Ми запитали у спеціаліста відділу прогнозів гідрометеоцентру Наталії Голені.

На цьому тижні погода в Україні, можна сказати, заспокоїться. Тепле і холодне повітря, яке йшло на захід і північ, воно поступово прогріватиметься. В полі підвищеного тиску ми опадів не чекаємо. Лише найближчої ночі у західних, північних і більшості центральних областей ще пройдуть короткочасні дощі. Місцями гримітимуть грози. Завтра вдень тільки на півночі лівобержжя невеликі дощі і місцями грози. На решті території завтра вдень і потім до кінця тижня в україні буде суха погода.

Прочее, свідок

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