Пенсіонерка з Донеччини заблукала на мінному полі, сподіваючись швидше дістатися до автобуса

На Донеччині пенсіонерка заблукала на мінному полі. 72-річну жінку вирушили шукати, лише коли рятувальники отримали гарантії від військових щодо безпеки проведення спецоперації.

Тривала вона кілька годин. Вони і знайшли вже виснажену фізично і морально пенсіонерку за шість кілометрів від селища Орловське. Їй надали допомогу та відправили додому, але перед цим жінка пояснила, що загубилась, коли хотіла скоротити шлях до автобусної зупинки.