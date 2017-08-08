Пенсіонерка з Донеччини заблукала на мінному полі, сподіваючись швидше дістатися до автобуса
8 серпня 2017, 04:34
На Донеччині пенсіонерка заблукала на мінному полі. 72-річну жінку вирушили шукати, лише коли рятувальники отримали гарантії від військових щодо безпеки проведення спецоперації.
Тривала вона кілька годин. Вони і знайшли вже виснажену фізично і морально пенсіонерку за шість кілометрів від селища Орловське. Їй надали допомогу та відправили додому, але перед цим жінка пояснила, що загубилась, коли хотіла скоротити шлях до автобусної зупинки.