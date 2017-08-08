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Пенсіонерка з Донеччини заблукала на мінному полі, сподіваючись швидше дістатися до автобуса

8 серпня 2017, 04:34
Пенсіонерка з Донеччини заблукала на мінному полі, сподіваючись швидше дістатися до автобуса

На Донеччині пенсіонерка заблукала на мінному полі. 72-річну жінку вирушили шукати, лише коли рятувальники отримали гарантії від військових щодо безпеки проведення спецоперації.

Тривала вона кілька годин. Вони і знайшли вже виснажену фізично і морально пенсіонерку за шість кілометрів від селища Орловське. Їй надали допомогу та відправили додому, але перед цим жінка пояснила, що загубилась, коли хотіла скоротити шлях до автобусної зупинки.

Несчастные случаи, Помогите найти, свідок

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