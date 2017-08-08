Родичі заблукалої на Рівненщині жінки просять небайдужих долучитися до пошукової операції

Вже восьмий день на Рівненщині тривають пошуким Людмили Беседіної, яка пішла до лісу по ягоди та заблукала. Пошуковці обійшли вже майже половину території двох лісництв - Олександріївського та Любомирського. Шукали на занедбаній торфорозробці і в болотах. Та жодних зачіпок.

У неділю офіційні пошуки призупинили, тож до лісу відправилися 25 волонтерів. Лісники кажуть: місцями хащі, де заблукала пенсіонерка - небезпечні. Є ризик провалитися під землю через торфовища, що горіли. Востаннє телефоном ще 31 липня вночі жінка розповіла, що пройшла болотами.