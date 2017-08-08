Голодна величезна ігуана місяць крала овочі на Київщині

Динозавр з'їв усі кабачки на городі мешканки села Крушинки. Збентежена жінка викликала рятувальників, детально описавши вигляд звірини. Господиня бідкалася: невідома тварина кілька тижнів поспіль гостила на городі, частувалася кабачками, періодично зазіхаючи на інші овочеві ласощі, та ще й витоптала всі грядки.

Дивом природи виявилась більш ніж метрова ігуана. Екзотична тварина була повністю виснажена, тому коли рятувальники спробували її зловити, навіть не пручалась. За однією із версій, ящірка втекла від господарів доволі давно. Знесилену ігуану доправили в поліклініку Київського зоопарку.



