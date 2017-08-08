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Олега Яковлева нарешті поховали, але не там, де бажала родина

8 серпня 2017, 09:36
Олега Яковлева нарешті поховали, але не там, де бажала родина

У Москві на сороковини із дня смерті поховали екс-соліста гурту Іванушкі інтернешнл - Олега Яковлева. Більше місяця дружина домагалася місця на Ваганківському кладовищі, але його так і не знайшли. Врешті кумира дев'яностих проводжали в останню путь під його останню пісню на Троєкуровському цвинтарі.

В останню путь провести Олега Яковлева прийшли найближчі люди - близько 20 родичів, друзів. Артиста поховали під його нову пісню "Не плач", яку співак не встиг випустити.

Общество, свідок

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