Барабанщик-віртуоз розважає пасажирів столичної підземки

Неймовірні ритми африканського джембе, драйвовий настрій і позитив, що не закінчується. Все це можна зустріти в Київському метрополітені. Невгамовний джембіст шокував киян своїм вечірнім виступом, розбудивши пасажирів вагона шаленими ритмами.

Мимовільні глядачі імпровізованого концерту не приховують усмішок і задоволення від почутого. А в соціальних мережах уже обговорюють майстерність виконавця, що заполонив серця глядачів.