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Барабанщик-віртуоз розважає пасажирів столичної підземки

8 серпня 2017, 11:29
Барабанщик-віртуоз розважає пасажирів столичної підземки

Неймовірні ритми африканського джембе, драйвовий настрій і позитив, що не закінчується. Все це можна зустріти в Київському метрополітені. Невгамовний джембіст шокував киян своїм вечірнім виступом, розбудивши пасажирів вагона шаленими ритмами.

Мимовільні глядачі імпровізованого концерту не приховують усмішок і задоволення від почутого. А в соціальних мережах уже обговорюють майстерність виконавця, що заполонив серця глядачів.

Общество, свідок

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