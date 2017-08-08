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У Росії БТР розчавив легковика

8 серпня 2017, 14:13
У Росії БТР розчавив легковика

У Росії БТР на перехресті переїхав легковий автомобіль. Аварія сталася у Кемерово. І від меньшої машини залишилися тільки запчастини. Свідки розповідають, що Кіа, за кермом якої була жінка, рухалася на зелений сигнал світлофора, коли справа на неї наїхав БТР.

Перед бронетранспортером перехрестя проїхав УАЗ із включеною сиреною, тому інші машини зупинилися. За попередньою інформацією, дивом ніхто не постраждав. В обставинах ДТП розбирається поліція.

ДТП, свідок

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