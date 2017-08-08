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У Кривому Розі поліцейський, а ще й племінник генерала СБУ Василя Пісного, влаштував п'яну бійку

8 серпня 2017, 15:07
У Кривому Розі поліцейський, а ще й племінник генерала СБУ Василя Пісного, влаштував п'яну бійку

У Кривому Розі поліцейський, а ще й племінник генерала СБУ Василя Пісного, влаштував п'яну бійку. Руслан Пісний, до слова - керівник одного з райвідділків. Так він святкував другу річницю Національної поліції. Все зафільмували камери спостереження, встановлені в розважальному закладі.

Врешті адміністрація викликала поліцейських - його підлеглих, і їм довелося заспокоювати нетверезого майора. Та під час затримання він ударив правоохоронця. На таку зухвалу поведінку свого підлеглого вже відреагував очільник Нацполіції Сергій Князєв і заявив, що на цей час керівник відділу відсторонений від своїх обов'язків.

Драки и насилие, Общество, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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з таким дядьком і тюрма не страшна
ольга 08.08.2017, 15:20 ответить

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