У Кривому Розі поліцейський, а ще й племінник генерала СБУ Василя Пісного, влаштував п'яну бійку. Руслан Пісний, до слова - керівник одного з райвідділків. Так він святкував другу річницю Національної поліції. Все зафільмували камери спостереження, встановлені в розважальному закладі.

Врешті адміністрація викликала поліцейських - його підлеглих, і їм довелося заспокоювати нетверезого майора. Та під час затримання він ударив правоохоронця. На таку зухвалу поведінку свого підлеглого вже відреагував очільник Нацполіції Сергій Князєв і заявив, що на цей час керівник відділу відсторонений від своїх обов'язків.