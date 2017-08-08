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У Британії розгорівся скандал національного маштабу після показу фільму "Її власними словами", присвячений 20-річчю загибелі принцеси Діани

8 серпня 2017, 16:57
У Британії розгорівся скандал національного маштабу після показу фільму "Її власними словами", присвячений 20-річчю загибелі принцеси Діани

Фактично фільм - це відеозаписи одкровень Леді Ді, зроблені її тренером з публічних виступів і риторики Пітером Сеттеленом. Ще під час їхньої першої зустрічі він увімкнув камеру та попросив сказати кілька слів про себе.

І дуже здивувався, коли дружина спадкоємця престолу почала говорити про інтимні таємниці свого шлюбу. Зокрема, що одразу після весілля вона зрозуміла, що Чарльз кохає не її, а свою давню подругу Каміллу Паркер-Боулз, яка врешті після смерті Діани і стала дружиною Чарльза.

Общество, свідок

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