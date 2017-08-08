Київ на кілька днів перетворився на справжню Мекку йоги

Духовні наставники з усього світу з'їхалися на Труханів острів на Фестиваль ведичної культури. Там викручувалися, падали, лежали, розтягувалися! Жодного криміналу, це просто вправи з йоги.

Чаїтанья Майї, тренер із йоги родом із Бразилії, кілька років прожила в індійському храмі, а зараз працює в Римі. Вченням займається вже 15 років і впевнена, що завдяки йому контролює свої емоції та перебуває в добрій формі. Адже вправи з йоги тонізують м'язи, знімають біль у спині та шиї, допомагають схуднути та виправити поставу. А ще вони додають бадьорості та допомагають в боротьбі з депресією.