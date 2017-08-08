Автокурйоз: п'яна водійка намагалася звабити працівників ДАІ у російському Саратові

У російському Саратові працівники ДАІ взялися переслідувати ВАЗ, який привернув їхню увагу дуже підозрілою їздою. Машина не оминула жодної ями. Авто наздогнали, і як же здивувалися правоохоронці, коли замість затятого гонщика двері відчинила Юля.

Дама безпардонно вигиналася, вочевидь думала, що чоловіки втрачають голову, дивлячись на неї. Та ДАІвці були непохитні: спочатку алкотестер. Вочевидь, коли протверезіє, Юля вже не залицятиметься до правоохоронців, бо посвідчення водія в неї заберуть.