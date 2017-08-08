Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 8 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Автокурйоз: п'яна водійка намагалася звабити працівників ДАІ у російському Саратові

8 серпня 2017, 20:08
Автокурйоз: п'яна водійка намагалася звабити працівників ДАІ у російському Саратові

У російському Саратові працівники ДАІ взялися переслідувати ВАЗ, який привернув їхню увагу дуже підозрілою їздою. Машина не оминула жодної ями. Авто наздогнали, і як же здивувалися правоохоронці, коли замість затятого гонщика двері відчинила Юля. 

Дама безпардонно вигиналася, вочевидь думала, що чоловіки втрачають голову, дивлячись на неї. Та ДАІвці були непохитні: спочатку алкотестер. Вочевидь, коли протверезіє, Юля вже не залицятиметься до правоохоронців, бо посвідчення водія в неї заберуть.

ДТП, Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab