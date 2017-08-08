Масове бойовище на будівництві біля Південного Бутового у Росії

Близько сорока будівельників били один одного всім, що потрапляло під руку. В лікарню потрапили шестеро чоловіків.

Учасники бійки - громадяни Узбекистану й Арменії, вони будують два різні об'єкти. Одна бригада кинула сміття з даху, іншій це не сподобалося. Тож гарячі серцем і з сильними руками гастарбайтери кинулися у бій зі всіма підручними засобами: кувалдами, лопатами, мотиками, арматуринами! Зрештою, винуватців бійки затримали та порушили проти них кримінальну справу за фактом хуліганства.