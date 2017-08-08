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У столиці вночі знесли цілу автостоянку

8 серпня 2017, 22:19
У столиці вночі знесли цілу автостоянку

Близько 50 осіб болгарками зрізали металеву огорожу, напали на охоронця. Люди були з молотами та арматуринами. Побачивши це, мешканці прилеглих будинків вийшли на протест.

Близько ста мітингувальників частково паралізували рух транспорту на вулиці Сулеймана Стальського. На місці чергує поліція, та в конфлікті місцевих і тих, хто прагне відібрати автомобільну стоянку, не бере участі. Власники паркувальних місць дуже обурені й намагаються завадити демонтажу. Та комунальники наголошують - людей попереджали заздалегідь звільнити місця, бо невдовзі тут будуватимуть торговельний центр.

Общество, Прочее, свідок

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