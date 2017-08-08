Обережно - неадекват на дорогах Києва!

Просто в центрі міста неадекват протаранив аж 5 автомобілів і втік. Чорний позашляховик Mitsubishi з болгарськими номерами буквально летів на шаленій швидкості. І попри те, що раз у раз врізався в інші машини, водій навіть не думав тиснути на гальма. Не пожалів жодного залізного коня, який трапився на шляху!

За кілька кілометрів шумахер все ж зупинився і разом з двома приятелями чимдуж кинувся тікати. Це зафільмував відеореєстратор однієї з постраждалих машин. Нині скаженого водія посилено розшукує поліція.