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На Херсонщині триває запекла боротьба з наймасштабнішою лісовою пожежею цього року

9 серпня 2017, 00:16
На Херсонщині триває запекла боротьба з наймасштабнішою лісовою пожежею цього року

Аж 40 гектарів зайнялися ще вчора по обіді поблизу села Костогризового. На місці пожежі працюють півтори сотні людей та близько 50 одиниць техніки. Аби загасити полум'я, довелося викликати навіть авіацію. З повітря на дерева скинули 20 тонн води, тож верхній вогонь вдалося побороти. Триває боротьба з низовим.

Допомагати місцевим рятувальникам прибули навіть колеги із Запорізької та Дніпропетровської областей. Боротьбу зі страшною стихією дуже ускладнюють поривчастий вітер і спека.

Пожары, свідок

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