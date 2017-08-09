В Одесі власники кобили під час пекельної спеки змусили її тягати карету з туристами

Власники кобили, думаючи лише про заробіток, змусили тварину працювати під час просто пекельної спеки! Бідолашна, яку навіть не поїли водою, під страшенно пекучим сонцем тягала за собою карету з туристами. Знущання тривало годинами, допоки нещасна кобила не знепритомніла й не впала! Нещасну тварину обкладали льодом, поливали водою. На диво, поряд опинився ветеринар, який просто на вулиці поставив бідолашній тваринці крапельницю із глюкозою.

Температура навіть ввечері була близько сорока градусів, проте власниця впевнена, що спека роботі не заважає. Насправді ж коняці достатньо 17 інтенсивних вправ, щоб їй стало спекотно. Тоді за годину вона має пити щонайменше 10 літрів води. Але тварини, які працюють для туристів, приречені на вічну спрагу.

Зупинити таке знущання досі було майже неможливо, бо закон про жорстоке поводження із тваринами не виконували. За 10 років до суду дійшло лише три справи. І лише одна людина отримала реальний вирок. Аж 6 місяців обмеження волі. Проте, кілька днів тому в силу вступила нова редакція закону. Тепер за знущання над тваринами найменша кара - штраф 5 тисяч гривень, або й тюрьма. Тепер потрібно тільки привчити полісменів виконувати закон. Адже свідки падіння нещасної кобили в Одесі мало не силою змусили патрульного скласти протокол щодо жорстокого поводження. Проте тепер активісти щодня ходять в рейди, фіксують порушення та викликають патрульних. І це вже дало перші результати.