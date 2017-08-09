Двоє українців врятували від акули туристку з Австрії біля єгипетського курорту Хургади

Білі акули - найбільші і найнебезпечніші хижі риби на землі - знову на пляжах біля готелів Хургади. Втім, повідомлень в єгипетських ЗМІ про активність агресивних риб немає. Востаннє їхня поява тут фіксувалася в 2015 році. Та вже зараз в місті Марса-Алам, що південніше Хургади, за свідченням очевидців, в воді, де плавали люди, до берега наблизилася акула. Вона напала на 20-річну дівчину з Австрії, вирвала з лівої частини живота шматок м'яса. Чи годувала туристка риб або спровокувала хижака чимось іншим - невідомо.

Українець Михайло Волошин з Ужгорода встиг витягнути туристку з води на берег. Однак загроза для людей не минула, оскільки акула продовжувала кружляти біля берега. Тоді на допомогу прийшов ще один наш співвітчизник - киянин, навіть за фахом рятувальник, Юрій Білецький. Свідки події розповіли, що єгипетські рятувальники тільки дуділи, а реальним порятунком людей займалися саме українці.