Пісня "Дольче Габбана" Вірки Сердючки викликала захват в італійських дизайнерів

Епатажна співачка виконала свій однойменний хіт разом зі знаменитими модельєрами Доменіко Дольче й Стефано Габбана. Це було на закритій вечірці російського мільйонера Вадима Амінова. Бізнесмен разом з дружиною в італійському містечку Портофіно святкував 15-ту річницю весілля.

На ювілеї співали багато світових зірок, проте найбільше заможним гостям сподобався саме виступ української зірки! Під час виконання за спиною співачки з'явився знаменитий логотип, від якого мліють модниці зі всього світу. Самі ж італійські дизайнери були просто в захваті від композиції. Вони із задоволенням танцювали, сміялися і знімали все на відео.