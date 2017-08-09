Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 9 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Пісня "Дольче Габбана" Вірки Сердючки викликала захват в італійських дизайнерів

9 серпня 2017, 03:11
Пісня "Дольче Габбана" Вірки Сердючки викликала захват в італійських дизайнерів

Епатажна співачка виконала свій однойменний хіт разом зі знаменитими модельєрами Доменіко Дольче й Стефано Габбана. Це було на закритій вечірці російського мільйонера Вадима Амінова. Бізнесмен разом з дружиною в італійському містечку Портофіно святкував 15-ту річницю весілля.

На ювілеї співали багато світових зірок, проте найбільше заможним гостям сподобався саме виступ української зірки! Під час виконання за спиною співачки з'явився знаменитий логотип, від якого мліють модниці зі всього світу. Самі ж італійські дизайнери були просто в захваті від композиції. Вони із задоволенням танцювали, сміялися і знімали все на відео.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Легенди бандитської Одеси
Легенди бандитської Одеси
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab