У столиці чоловік кулаками забив рідну матір, з якою разом пиячив

Сварка між сином і матір'ю виникла на кухні. Розлючений п'яний 46-річний чоловік чомусь не зміг стримати гнів і кулаками просто в обличчя бив 68-річну пенсіонерку. Крики про допомогу почула донька постраждалої, яка живе в сусідній кімнаті разом з чоловіком та маленькими дітьми. Коли вона побачила непритомну матір, одразу викликала поліцію і швидку. Проте медики, приїхавши на виклик, побачили стареньку вже мертвою. Тепер горе-сину загрожує до 15 років тюрми.

До слова, донька загиблої не вживає алкоголь, а її діти добре вчаться у школі.