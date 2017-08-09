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По всій Україні тривають масштабні приготування до Дня Незалежності

9 серпня 2017, 05:03
По всій Україні тривають масштабні приготування до Дня Незалежності

Більше 4 тисяч військовиків братимуть участь у святковому параді до Дня Незалежності. На злітній смузі заводу "Антонов" вони провели вже третю репетицію. До параду будуть залучені 26 розрахунків, 16 від Міноборони, 6 від інших військових формувань, 3 розрахунки від іноземних держав. Також будуть присутні більше 500 чоловік зведеного оркестру від Міноборони та інших військових формувань.

Разом із нашими воїнами на Хрещатику вперше маршируватимуть іноземці - військові НАТО, хоча які країни дали згоду на участь у параді, у Міноборони тримають в секреті. Натомість проїзду техніки цьогоріч не буде. Танки, артилерійські установки, бронемашини просто стоятимуть на Європейській площі. Причому третина з них буде щойно з-під конвеєра.

Пройде ребрендинг і українська армія. Військові частини отримають бойового прапора й носитимуть імена видатних українців. Саме в такий спосіб Збройні сили України вшанують пам'ять людей, які боролися за незалежність. Така практика вже давно існує в Європі. Наприклад, в Польщі та Литві це зробили ще в середині 90-х років минулого століття.

Общество, свідок

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