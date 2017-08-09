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Постраждалі від вибуху кияни не одержали ані житла, ані компенсації

9 серпня 2017, 08:21
Постраждалі від вибуху кияни не одержали ані житла, ані компенсації

Місяць без даху над головою та матеріальної допомоги. Мешканці зруйнованого вибухом будинку в Голосіївському районі столиці заявляють, що стали нікому не потрібні. І не отримали жодної копійки компенсації. Саме тому сьогодні прийшли до стін потрощених осель і запросили туди представників влади. Утім, жоден чиновник до людей так і не прийшов.

Тимчасове житло отримали лише двадцять семеро людей. Вони живуть у гуртожитку, наданому чиновниками. Комунальні послуги мало б оплачувати місто, але нині вимушеним переселенцям пропонують оплатити квитанції.

Взрыв, Общество, свідок, Служебные преступления

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