Постраждалі від вибуху кияни не одержали ані житла, ані компенсації
9 серпня 2017, 08:21
Місяць без даху над головою та матеріальної допомоги. Мешканці зруйнованого вибухом будинку в Голосіївському районі столиці заявляють, що стали нікому не потрібні. І не отримали жодної копійки компенсації. Саме тому сьогодні прийшли до стін потрощених осель і запросили туди представників влади. Утім, жоден чиновник до людей так і не прийшов.
Тимчасове житло отримали лише двадцять семеро людей. Вони живуть у гуртожитку, наданому чиновниками. Комунальні послуги мало б оплачувати місто, але нині вимушеним переселенцям пропонують оплатити квитанції.