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Екс-міністр з питань ЖКГ про шанси постраждалих від вибуху отримати нове житло

9 серпня 2017, 09:18
Екс-міністр з питань ЖКГ про шанси постраждалих від вибуху отримати нове житло

Чи є шанси в українців отримати компенсацію за втрачені речі та житло - ми запитаємо в колишнього міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка.

За останній час лише в Києві сталося два вибухи у багатоквартирних будинках у Голосіївському районі. Людей тимчасово відселили до гуртожитків. А от про нові квартири влада поки мовчить. Тож чи можуть постраждалі розраховувати на нові оселі? Чи роками житимуть у тимчасових оселях?

Взрыв, Общество, свідок

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