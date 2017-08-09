Екс-міністр з питань ЖКГ про шанси постраждалих від вибуху отримати нове житло

Чи є шанси в українців отримати компенсацію за втрачені речі та житло - ми запитаємо в колишнього міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка.

За останній час лише в Києві сталося два вибухи у багатоквартирних будинках у Голосіївському районі. Людей тимчасово відселили до гуртожитків. А от про нові квартири влада поки мовчить. Тож чи можуть постраждалі розраховувати на нові оселі? Чи роками житимуть у тимчасових оселях?