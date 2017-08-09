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Ріанна потішила шанувальників карнавальним вбранням

9 серпня 2017, 10:07
Ріанна потішила шанувальників карнавальним вбранням

Напівоголена Ріанна потрапила до об'єктивів камер на Барбадоському карнавалі. З'явилася у відвертому костюмі, обшитому стразами та блискучими камінцями, а ще з пір'ям. Волосся ж пофарбувала в яскравий блакитний.

Фани вибухово відреагували на вбрання співачки, яка відвідала фестиваль, присвячений закінченню збору врожаю цукрової тростини. На такий образ зірки відреагував і екс-бойфренд Ріани Кріс Браун. Він залишив під світлиною в Instagram смайлик зі здивованими очима.

Прочее, свідок

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