Ріанна потішила шанувальників карнавальним вбранням

Напівоголена Ріанна потрапила до об'єктивів камер на Барбадоському карнавалі. З'явилася у відвертому костюмі, обшитому стразами та блискучими камінцями, а ще з пір'ям. Волосся ж пофарбувала в яскравий блакитний.

Фани вибухово відреагували на вбрання співачки, яка відвідала фестиваль, присвячений закінченню збору врожаю цукрової тростини. На такий образ зірки відреагував і екс-бойфренд Ріани Кріс Браун. Він залишив під світлиною в Instagram смайлик зі здивованими очима.