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Тележурналістка завжди допомагала іншим, а тепер сама потребує допомоги

9 серпня 2017, 10:48
Тележурналістка завжди допомагала іншим, а тепер сама потребує допомоги

Сьогодні вона святкує свій день народження, а її головне та єдине бажання - одужати. Це про нашу телевізійну колегу журналістку Інну Жмуд. Вона навряд чи думала, що колись сама стане героїнею сюжету. Та страшна хвороба - рак - змінила життя. На лікування нині необхідно сорок тисяч євро. І ми усі можемо допомогти.

Вона довго мовчала про свою хворобу. Поки не усвідомила: якщо залишиться з недугою сам-на-сам, не подолає її. Зараз Інна проходить лікування в Німеччині. Позаду - перший блок виснажливої хімії. Готується ще до п'яти. Та лікування забирає не лише сили, а й гроші. Аби одужати, потрібні понад 40 тисяч євро. Тому  допомогти Інні закликають її нинішні і колишні колеги.

Жмуд Інна Юр'ївна, 34 роки.

Диагноз: адренокортикальна карцинома лівого наднирника, метастази в легені.

Картка ПриватБанку 5168 7422 0270 5491.

Здоровье, Помогите, свідок

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