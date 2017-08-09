Що таке біткоін, де їх добувають і як розраховуються

Біткоїн укотре побив власний рекорд. Курс криптовалюти піднявся вище трьох з половиною тисяч доларів за віртуальну монету. Криптовалюту, якої де-факто не існує, але нині вона найдорожча у світі, вигадав програміст. Його імені ніхто не знає. За дев'ять років гроші набули чималої популярності.

Рано чи пізно криптовалюти займуть своє місце в нашому повсякденному житті, і до цього потрібно бути готовим. Ласкаво просимо в майбутнє!