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Що таке біткоін, де їх добувають і як розраховуються

9 серпня 2017, 11:30
Що таке біткоін, де їх добувають і як розраховуються

Біткоїн укотре побив власний рекорд. Курс криптовалюти піднявся вище трьох з половиною тисяч доларів за віртуальну монету. Криптовалюту, якої де-факто не існує, але нині  вона найдорожча у світі, вигадав програміст. Його імені ніхто не знає. За дев'ять років гроші набули чималої популярності.

Рано чи пізно криптовалюти займуть своє місце в нашому повсякденному житті, і до цього потрібно бути готовим. Ласкаво просимо в майбутнє!

Общество, свідок

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