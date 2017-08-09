На Рівненщині рідні не втрачають надії відшукати заблукалу пенсіонерку

Дев'ятий день безуспішних пошуків. На Рівненщині не можуть вийти на слід Людмили Бесєдіної, яка пішла до лісу по ягоди та заблукала. Щодня волонтери долають по 20 кілометрів хащами, аби відшукати пенсіонерку.

Рідні вкотре звертаються до глядачів за допомогою. Якщо ви бачили у лісі ось цю жінку - повної статури із темним волоссям - повідомте про це поліцію чи рятувальників. На Людмилу Бесєдіну вдома чекає трирічний онук. Хлопчик щоранку запитує, коли ж бабуся принесе йому ягід.