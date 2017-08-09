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Від землетрусу в Китаї обвалився готель з двома тисячами туристів

9 серпня 2017, 12:48
Від землетрусу в Китаї обвалився готель з двома тисячами туристів

Близько ста туристів можуть перебувати під завалами після потужного землетрусу в китайській провінції Сичуань. Вже відомо про п'ятьох загиблих, понад шість десятків постраждалих. В горах обвалився готель, у якому були майже дві тисячі людей, поки врятували лише п'ятсот.

Підземні поштовхи магнітудою 7,0 сталися вдень. І вже після цього сейсмологи зафіксували більше сотні афтершоків. Крім того, провінція останній тиждень потерпає від зсувів. Від них загинули два десятки людей.

Катастрофы, свідок

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