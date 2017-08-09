Шинейд О'Коннор - на межі самогубства

Відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор заявила, що останні два роки намагається вбити себе. У своєму фейсбуці виклала 12-хвилинний ролик, у якому зізналася, що нині живе по мотелях і хоче покінчити життя самогубством. А в її житті нині немає нікого, окрім психотерапевта.

О'Коннор пережила чотири розлучення, наркотичне передозування, судовий розгляд та лікування у психіатричній клініці. Понад десять років тому співачці поставили діагноз "Біполярні розлади особистості".