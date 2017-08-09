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У Британії розгортається скандал навколо спогадів Принцеси Діани 25-річної давнини

9 серпня 2017, 13:54
У Британії розгортається скандал навколо спогадів Принцеси Діани 25-річної давнини

У Британії скандал навколо показу фільму про принцесу Діану. Невідомі раніше відеозаписи Леді Ді датовані 1992 роком. Улюблениця мільйонів відверто розповідає про свій шлюб зі спадкоємцем престолу принцем Чарльзом. Говорить і про доволі інтимні моменти подружнього життя.

Фільм про Діану - це відеозаписи тренера з публічних виступів і риторики леді Ді - Пітера Сеттелена. Вона зізнавалася, що не уявляла шлюбу без кохання. І говорила, що не повинна була грати з вогнем, але зробила це і дуже обпеклася.

Общество, свідок, Секс и чувства

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