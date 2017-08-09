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На Дніпропетровщині вбивця півроку ховав у шафі тіло жертви

9 серпня 2017, 14:25
На Дніпропетровщині вбивця півроку ховав у шафі тіло жертви

Вбив кохану та півроку ховав її тіло у шафі. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який у січні цьогоріч зарізав співмешканку, й увесь цей час жив поруч із муміфікованим тілом. Всім, хто цікавився неприємним запахом у квартирі, розповідав, мовляв - це смердять старі речі покійної матері.

Видав убивцю один із гостей. Він випадково зазирнув до шафи й побачив під мотлохом пакет, а у ньому труп жінки. На допиті підозрюваний зізнався: схопив ножа, бо жінка витратила його гроші, та замість продуктів купила алкоголь.

свідок, Убийства

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