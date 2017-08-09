У Росії сімейна поїздка за грибами закінчилася зіткненням із дивакуватими нападниками

Пані Ірина та її онук Валентин - затяті грибники. Нині саме сезон маслюків, тож вони поїхали в ліс. Але щойно звернули на ґрунтову дорогу, на їхню машину напали. Ошелешені родичі не могли зрозуміти, що ж відбувається! Машину били, погрожували, але наче й на грабіжників нападники не були схожі. Молодики нічогоне пояснювали, лише вимагали вийти з машини. Врешті вроджена інтелігентність бабусі взяла гору, і вона відчинила дверцята. У салон одразу ж заскочив нападник, він смикав Валентина, намагаючись зупинити авто. Але той машину не зупинив, лише тиснув чим дужче на газ. Зловмисник вискочив на ходу. Родина ж помчала до райвідділку знімати побиття.

Полісмени з'ясували, що ж це за дикуни такі нападають на людей у лісі! Виявилося, так аж надто старанно свою роботу виконували охоронці. Їх найняв на роботу місцевий фермер, щоб стежити за картопляним полем, бо вже втомився від грабіжників. 78-річну бабусю та її онука вартові сприйняли як потенційних крадіїв картоплі! Тим часом охоронці не мають права застосовувати силу, нехай навіть до справжніх зловмисників, можуть лише викликати поліцію. Але навіть не це найбільше приголомшило постраждалих, а те, що хлопці навіть не спробували пояснити, у чому справа, а одразу кинулися в бій. Ймовірно, тепер заплатять штраф.