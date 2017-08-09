Киянин зумів домогтися від компанії МАУ компенсації в 500 євро

Роман Рибальченкo - мандрівник зі стажем. Об'їздив ледь не всі європейські та азіатські країни. Але подорож до Німеччини мала бути особливою - весільною! Після тижня відпочинку разом із коханою мав повертатися додому українськими авіалініями. Згадує, коли пройшов усі пункти контролю і сподівався сісти в літак, один за одним пасажирів почали просто виганяти. Без їжі, води та в компанії кількох тисяч людей з інших рейсів, - у такому пеклі в аеропорту Мюнхена Роман із дружиною провів 4 години. А все через те, що, начебто, в літаку знайшли підозрілий пакунок і вирішили перевірити, чи нема в ньому вибухівки. Згодом їх усе ж відправили додому. Щойно опинившись у Києві, чоловік подав до суду на авіакомпанію - вимагати компенсації. Аби справу не доводити до суду, Роману перевізник відшкодував вартість квитків.

Але найчастіше українці нехтують своїми правами або ж взагалі їх не знають. Якщо ваш рейс затримали навіть на дві години, вам мають видати напої. За 4 години - безкоштовно нагодувати. А якщо чекати змушують до ранку, то ще й готель замовити повинні. Окрім цього, пасажир має право вимагати матеріальне відшкодування за згаяний час. Утім, якщо європейські перевізники здебільшого дотримуються цих норм, то з українськими - складніше. Тому якщо хочете відшкодувати збитки, юристи радять зберігати всі чеки та квитки. За міжнародним рейтингом, серед світових перевізників Україна - фактично аутсайдер. За якістю сервісу перелік найліпших авіакомпаній очолюють Австрія, Італія і Катар. Україну ж розмістили на 47-му місці. Адже дешевших компаній-лоукостів просто не пускають на український ринок, тож немає конкуренції, а тому й поліпшувати умови перельотів не обов'язково.