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Киянин зумів домогтися від компанії МАУ компенсації в 500 євро

9 серпня 2017, 16:42
Киянин зумів домогтися від компанії МАУ компенсації в 500 євро

Роман Рибальченкo - мандрівник зі стажем. Об'їздив ледь не всі європейські та азіатські країни. Але подорож до Німеччини мала бути особливою - весільною! Після тижня відпочинку разом із коханою мав повертатися додому українськими авіалініями. Згадує, коли пройшов усі пункти контролю і сподівався сісти в літак, один за одним пасажирів почали просто виганяти. Без їжі, води та в компанії кількох тисяч людей з інших рейсів, - у такому пеклі в аеропорту Мюнхена Роман із дружиною провів 4 години. А все через те, що, начебто, в літаку знайшли підозрілий пакунок і вирішили перевірити, чи нема в ньому вибухівки. Згодом їх усе ж відправили додому. Щойно опинившись у Києві, чоловік подав до суду на авіакомпанію - вимагати компенсації. Аби справу не доводити до суду, Роману перевізник відшкодував вартість квитків.

Але найчастіше українці нехтують своїми правами або ж взагалі їх не знають. Якщо ваш рейс затримали навіть на дві години, вам мають видати напої. За 4 години - безкоштовно нагодувати. А якщо чекати змушують до ранку, то ще й готель замовити повинні. Окрім цього, пасажир має право вимагати матеріальне відшкодування за згаяний час. Утім, якщо європейські перевізники здебільшого дотримуються цих норм, то з українськими - складніше. Тому якщо хочете відшкодувати збитки, юристи радять зберігати всі чеки та квитки. За міжнародним рейтингом, серед світових перевізників Україна - фактично аутсайдер. За якістю сервісу перелік найліпших авіакомпаній очолюють Австрія, Італія і Катар. Україну ж розмістили на 47-му місці. Адже дешевших компаній-лоукостів просто не пускають на український ринок, тож немає конкуренції, а тому й поліпшувати умови перельотів не обов'язково.

Прочее, свідок, Суды

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Меня и еще 80 пассажиров задержали в начале года в Шар. Де голе.И эта бедная МАУ выдала соки-воды дважды кормили, каждому предоставили комнату в Отеле 4*,и всех доставили в Борыспиль.Через неделю доставили багаж, по заметели, а через 6мес. выплатили компенсацию 400 евр.
Влад 09.08.2017, 17:52 ответить
Пекло в аеропорту Мюнхена було у рази страшнішим ніж у самому ПЕКЛІ !!!
Як ця родина настраждалася.
ОЛЕКСАНДР 09.08.2017, 17:36 ответить

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