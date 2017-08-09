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Медиків, які в нетверезому стані приймали постраждалих внаслідок ДТП під Києвом, можуть відправити за ґрати

9 серпня 2017, 17:38
Медиків, які в нетверезому стані приймали постраждалих внаслідок ДТП під Києвом, можуть відправити за ґрати

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження проти лікаря та медсестри Бориспільської лікарні, які в нетверезому стані приймали постраждалих внаслідок страшної аварії під столицею.

На Бориспільській кільцевій лобом у лоба зіткнулися ВАЗ та "Опель". Шестеро людей загинули миттєво. А ось 8-річну дівчинку та водія німецького автомобіля доправили до лікарні. І вже в медзакладі дитина померла. Рідні впевнені - її можна було б врятувати, якби лікар разом із медсестрою не були п'яними. І якщо поліція доведе, що медики неналежно надали допомогу, то їх можуть відправити за ґрати.

ДТП, Здоровье, свідок, Служебные преступления, Убийства

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