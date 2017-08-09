Четверо людей загинули на залізничному переїзді поблизу Галича на Івано-Франківщині

Страшна аварія сталася сьогодні близько 9 ранку. Ймовірно, водій ВАЗа просто проігнорував заборонний сигнал семафора й виїхав на нерегульований залізничний переїзд. Пасажирський потяг "Київ-Ворохта" зніс машину і протягнув її понад 600 метрів. Загинули всі, хто був в автомобілі. Зокрема, двоє дітей трьох і чотирьох років.

До слова, видимість у цьому місці - достатня. Потяг рухався зі швидкістю 87 кілометрів за годину. Коли саме машиніст побачив перешкоду й почав гальмувати - поки невідомо. Всі деталі з'ясує вже слідство.