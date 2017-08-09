Неподалік Парижа навіжений автомобіль наїхав на групу солдатів

Неподалік Парижа автомобіль на швидкості врізався в групу військових і помчав далі. Все сталося близько 8 ранку в місті Леваллуа-Перре, коли солдати саме вийшли з казарми на патрулювання вулиць. Травмувань дістали шестеро військових. У чотирьох ушкодження незначні, а ось за життя двох тяжко травмованих солдатів зараз борються медики.

Скаженого водія зараз посилено розшукує поліція. Тим часом, антитерористичний відділ прокуратури вже порушив справу за фактом спроби вбивства осіб, які перебувають при виконанні службових обов'язків.