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Редакцію інтернет-видання "Страна.ua" знову обшукують

9 серпня 2017, 21:11
Редакцію інтернет-видання "Страна.ua" знову обшукують

Цього разу правоохоронці інкримінують газеті розголошення "таємних даних Міноборони". Від самого ранку в офісі видання СБУ шукала загадкову флешку з важливою інформацією. Головний редактор "Страна.ua" Ігор Гужва каже, це абсолютна нісенітниця і ніякої флешки не існує.

Нагадаємо, редакцію "Страна.ua" вперше обшукали 22 червня. Тоді ж і затримали головного редактора видання Ігоря Гужву. Його звинуватили у вимаганні 20 тисяч доларів у нардепа. Хабар він нібито вимагав за те, щоб не публікувати компромату на політика. Проте журналіста згодом відпустили під заставу розміром 544 тисячі гривень. Обшуками в редакції газети вкотре стурбований голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Він заявив, що "Міжнародна федерація журналістів уже робила заяву про неприпустимість силових дій із порушенням прав журналістів видання "Страна.ua" і про те, що відкриття все нових кримінальних справ є виявом тиску".

Общество, Прочее, свідок, Служебные преступления

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