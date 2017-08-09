Південний захід Китаю оговтується від потужного землетрусу

Потужний землетрус стався ввечері за місцевим часом, магнітуда поштовхів була 7 балів. А після - ще більше тисячі афтершоків. Струсонуло так, що відголоски відчули в Казахстані та Росії. Кількість загиблих же досягла 19 чоловік і може ще збільшитися. Сотні людей травмовані. Зруйновані сотні тисяч будинків.

Серед постраждалих туристи з Франції та Канади. За попередніми даними, українців у списках загиблих і постраждалих немає.