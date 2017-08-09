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П'яний неадекват влаштував справжній погром на дорозі столиці

9 серпня 2017, 23:24
П'яний неадекват влаштував справжній погром на дорозі столиці

У Києві знавіснілий водій влаштував справжній погром на дорозі та небезпечні перегони, наче в кіно, з поліцейськими та працівниками охоронної фірми. На захмарній швидкості неадекват спочатку зніс кілька десятків метрів паркану, потім врізався в позашляховика та помчав далі.

Лише через кілометр його автомобіль вдалося зупинити. Утім чоловік не думав здаватися і почав щодуху тікати. Коли ж його зловили, він був такий п'яний, що не міг і двох слів зв'язати. Тест на драгері показав вміст алкоголю у крові в понад дві проміле, це як півлітра горілки на одного.

ДТП, свідок

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Вот скотина!
уку 09.08.2017, 23:41 ответить

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