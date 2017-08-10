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Шалена аварія на Рівненщині: автомобіль розтрощив огорожу й буквально втиснувся у житловий будинок

10 серпня 2017, 00:29
Шалена аварія на Рівненщині: автомобіль розтрощив огорожу й буквально втиснувся у житловий будинок

Вже відомо: кияни на "Дачії" поверталися додому із Закарпаття, де були на весіллі. Коли проїжджали повз село Тараканів, сталася аварія. Тяжко травмувався один із пасажирів. Встановлено, що водій був тверезий і швидкості не перевищував. Утім, на тій ділянці дороги не впорався з керуванням.

Хоч у селі обмеження швидкості до 60 кілометрів за годину, дорожники на тому відтинку шляху встановили знак "40 кілометрів". Там заокруглений поворот, тож машини часто летять просто в будинок, що стоїть при дорозі. Бідолашний господар розповідає, що це вже 14-й автомобіль, який таким чином опинився в його дворі.

ДТП, Прочее, свідок

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