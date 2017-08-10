Смертельне лобове зіткнення на Рівненщині

Смертельна аварія на Рівненщині. П'ятеро людей загинуло, зокрема вагітна жінка та батьки 11 дітей. Там на трасі сталося зіткнення двох легковиків. Серед постраждалих - троє маленьких дівчат, вони в реанімації. Відомо, що це онучки загиблого подружжя.



Після потужного лобового удару водіїв та пасажирів буквально розплющило металом. У поліції зазначають, що на зустрічну смугу вилетів Нісан. Його кермувальник - правоохоронець - кудись дуже поспішав, адже зі слів свідків, він неодноразово ризикував під час поїздки.