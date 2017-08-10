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Заробітчани, які "зникли" у Фінляндії, просто знайшли іншу роботу

10 серпня 2017, 02:41
Заробітчани, які "зникли" у Фінляндії, просто знайшли іншу роботу

Майже чотири десятки українців, які зникли у Фінляндії - знайшлися! 37 наших співвітчизників та троє естонців приїхали на заробітки до міста Тууповара збирати ягоди. Але усім їм відмовили у роботі і залишили без житла та їжі. Допомогли приїжджим місцеві мешканці - оселили в мисливському будиночку й цілий тиждень приносили харчі.

Та раптом усі заробітчани зникли. Їх нібито вивезли в невідомому напрямку. Майже добу їх шукали, і коли у справу втрутилися представники українського посольства, горе-робітники знайшлися. Виявилося, що частина повернулася до України, а інша - знайшла собі нову роботу.

Прочее, свідок

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