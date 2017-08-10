Парубок три дні "робинзонив" на батуті, котрий знесло у море

19-річний хлопець із Херсонщини під час нічного чергування заснув на надувному батуті, а прокинувся вже у відкритому морі. Там під пекучим сонцем провів три дні, без їжі та прісної води.



Бідолашний вже навіть не сподівався врятуватися, як на третій день його вимушеної морської подорожі за ним приїхав катер! Виявилося, хтось повідомив прикордонників про те, що у відкритом морі - людина. Херсонець продрейфував до території Криму - у Каркінітську затоку. Знесиленого та ледь живого хлопця доставили на берег, а потім одразу до лікарні. Діагноз - тепловий удар і зневоднення організму.