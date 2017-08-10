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Онук страшно катував бабусю заради грошей

10 серпня 2017, 09:03
Онук страшно катував бабусю заради грошей

На Харківщині онук цеглиною забив до смерті власну бабусю. Та спершу мучив пенсіонерку, хотів почути, де вона ховає гроші. Жінка не зізналась. І вже після вбивства чоловік знайшов схованку - у Біблії. Йому здалося мало, і він поїхав продавати ще стару дідову Волгу.

21-річний Денис з дитинства виходив з колонії лише для того, щоб вчинити новий злочин і знов сісти. Лише за останні 3 роки він був за гратами тричі! Й тепер, вочевидь, повернеться до свого звичного місця проживання -  тюрми - але надовше.

Ограбления, свідок, Убийства

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