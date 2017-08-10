У Вінниці захопили дует грабіжників-гастролерів

У Вінниці правоохоронці штурмували квартиру, де ховалися члени небезпечної банди. Одесити гастролювали Україною та нападали на ломбарди і кредитні спілки. Та під час останнього наскоку засвітили свої обличчя.



Обидвоє - одесити. До того ж кримінальники зі стажем. Один відсидів за вбивство, другий за крадіжки. Спочатку дует грабував ломбарди у столиці, а місяць тому перебралися у Вінницю. За розбій обом загрожує до 12 років позбавлення волі.