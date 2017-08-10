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У Вінниці захопили дует грабіжників-гастролерів

10 серпня 2017, 11:36
У Вінниці захопили дует грабіжників-гастролерів

У Вінниці правоохоронці штурмували квартиру, де ховалися члени небезпечної банди. Одесити гастролювали Україною та нападали на ломбарди і кредитні спілки. Та під час останнього наскоку засвітили свої обличчя.

Обидвоє - одесити. До того ж кримінальники зі стажем. Один відсидів за вбивство, другий за крадіжки. Спочатку дует грабував ломбарди у столиці, а місяць тому перебралися у Вінницю. За розбій обом загрожує до 12 років позбавлення волі.

Ограбления, свідок

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