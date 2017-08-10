Бред Пітт та Анджеліна Джолі відновили подружні стосунки

Зіркове подружжя Бред Пітт та Анджеліна Джолі передумали розлучатися! За даними американських журналістів, голівудські актори вирішили зберегти сім'ю, адже досі кохають одне одного. І саме тому геть нічого не робили, аби почати процес розлучення. Більше того, поки пара жила окремо, Бред Пітт відмовився від алкоголю. І це також неабияк зблизило зірок.

Нагадаю, про розлучення Джолі та Пітта заговорили майже рік тому. Ініціатором розриву стосунків була саме Анджеліна.