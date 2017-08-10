Журналісту, котрого поранили під час військових навчань, необхідна допомога

400 тисяч доларів необхідно на лікування журналіста, якого поранили під час військових навчань у Дніпропетровську. Інцидент стався у липні. Медійник мав зіграти злочинця, якого треба було затримати. Та інструктор вистрелив чоловікові у шию.

29-річний В'ячеслав Волк уже понад місяць в реанімації. Кореспондент криворізького інтернет-порталу, якому куля розтрощила хребет і пробила легеню, переніс низку складних операцій. Рідні та друзі пораненого В'ячеслава шукають гроші на порятунок медійника. Самостійно дихати журналіст не може. Встановити імплант у легені можуть ізраїльскі лікарі. Їм допомагатимуть хірурги з Британії.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

4149 4393 9030 7571 ПРИВАТБАНК - ІННА ВОЛК, ДРУЖИНА ПОСТРАЖДАЛОГО.