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На сніданок та обід Трампу приносять позитивні новини про нього

10 серпня 2017, 14:03
На сніданок та обід Трампу приносять позитивні новини про нього

Двічі на день Дональд Трамп отримує папку із позитивними новинами про себе. Про це розповіли чинні та колишні співробітники Білого дому. Таку добірку Трамп отримує за ініціативою колишнього прес-секретаря Шона Спайсера та екс-глави апарату адміністрації Президента США Райнса Прібуса. Вони навіть змагалися між собою за право передати у руки  президента "позитивну" папку.

Нині перші гарні новини Дональд Трамп отримує до дев'ятої ранку, а вдруге - до шістнадцятої години.

Общество, свідок

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