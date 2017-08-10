Американську Кіноакадемію очолив видатний оператор

Джон Бейлі, оператор, що зняв "День бабака", очолив американську Кіноакадемію, яка вручає премію "Оскар". Він став 36 президентом, замінивши Шеріл Бун Айзекс, яка керувала інститутом протягом чотирьох років.

74-річний Бейлі як оператор працював над такими картинами, як "День бабака", "Перехрестя", "Ліпше не буває", "Як позбутися хлопця за 10 днів". У 2014 році він був удостоєний нагороди за особливі заслуги Американським товариством кінематографістів, утім, жодного разу не був номінований на "Оскар".